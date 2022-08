Russia, Banca centrale: PIL cala in 2022 e 2023. Inflazione fino a +15%

(Teleborsa) - La Banca centrale russa stima che(a un livello compreso tra -6% e -4%)(portando il calo annuale tra -4% e -1%), adeguandosi alle mutate condizioni esterne. In ripresa nel 2024, l'istituto prevede che nel 2025 l'economia tornerà ai suoi tassi di crescita potenziali dell'1,5–2,5%."Ildell'economia sarà determinato dal miglioramento delle competenze lavorative e dalla maggiore efficienza del consumo di capitale, dallae dal clima degli investimenti", ha spiegato Alexey Zabotkin, vice governatore della Banca di Russia, durante la presentazione di un report sulla politica monetaria per il 2023-2025Data la politica monetaria perseguita,annua sarà pari al 12-15% nel 2022, decelererà al 5–7% nel 2023, tornerà al 4% nel 2024 e si manterrà vicina all'obiettivo negli anni seguenti.La Banca di Russia prevede che ilsarà compreso tra il 10,5% e il 10,8% annuo nel 2022, tra il 6,5% e l'8,5% annuo nel 2023 e tra il 6% e il 7% annuo nel 2024. Entro il 2025, la banca centrale riporterà il tasso chiave al suo range neutrale a lungo termine (che viene stimato tra il 5% e il 6%).La Banca di Russia prenderà in considerazione anche le misure di politica di bilancio nel processo decisionale sui tassi chiave, nonché nella stesura delle previsioni macroeconomiche. "I. L'entità della sua influenza anticiclica sull'economia dipenderà dalla configurazione della regola di bilancio. La Banca di Russia valuterà le misure di politica di bilancio nell'elaborazione della previsione macroeconomica e nel prendere decisioni sul tasso chiave", si legge nel documento.