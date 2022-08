Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

BHP Billiton

(Teleborsa) -, anche grazie a trimestrali sopra le attese. La più importante è quella di, la più grande società mineraria del mondo, che ha registrato un balzo di profitti grazie ai margini più elevati grazie ai forti prezzi delle materie prime.ha confermato la guidance 2022, dopo aver registrato un giro d'affari in crescita nel secondo trimestre.Piazza Affari torna agli scambi dopo il weekend lungo di Ferragosto, anche se i volumi e gli spunti sono molto contenuti. Spicca la, che soffre il taglio della guidance della società svizzera, anch'essa attiva nella cura dell'udito. Prese di profitto sudopo i forti rialzi di venerdì, spinti da indiscrezioni su operazioni straordinarie.Sul fronte macroeconomico, è continuato a diminuire ad agosto 2022, segnalando un peggioramento del sentiment dell'economia nei prossimi mesi. Scendono i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) del, mentre ilresta al 3,8%.Nella mattina sono stati annunciatisi trova "nelle prime fasi di discussioni con Thoma Bravo in merito a una possibile offerta in contanti per l'intero capitale sociale". Authentic Brands ha raggiunto un accordo per acquisireper 211 milioni di sterline.ha siglato un accordo per acquisire Lockstep, senza svelare i dettagli finanziari dell'operazione.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.776,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+0,57%), che raggiunge 89,92 dollari per barile.In leggero rialzo lo, che si posiziona a +211 punti base, con ilche si posiziona al 3,04%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,71%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,48%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.010 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 25.178 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,02%); negativo il(-1,08%).di Milano, troviamo(+2,49%),(+2,06%),(+1,81%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,26%.Scende, con un ribasso del 2,49%.Calo deciso per, che segna un -1,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%.Tra i(+5,59%),(+3,95%),(+2,25%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.Crolla, con una flessione del 2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,00%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.Tra lepiù importanti:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -32K unità; preced. -20K unità)11:00: Indice ZEW (atteso -53,8 punti; preced. -53,8 punti)11:00: Bilancia commerciale (atteso -20 Mld Euro; preced. -28,4 Mld Euro).