Punta al rialzo la performance dei mercati europei

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piazza Affari torna agli scambi dopo il weekend lungo di Ferragosto, anche se i volumi e gli spunti sono molto contenuti. Spicca la, che soffre il taglio della guidance della società svizzera, anch'essa attiva nella cura dell'udito.Sul fronte macroeconomico, è continuato a diminuire ad agosto 2022, segnalando un peggioramento del sentiment dell'economia nei prossimi mesi. Scendono i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) del, mentre ilresta al 3,8%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.775,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (-0,53%), raggiunge 88,93 dollari per barile.In rialzo lo, che raggiunge +211 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,04%.composta, che cresce di un modesto +0,54%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,39%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,35% a 23.050 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 25.214 punti. Pressoché invariato il(+0,09%); negativo il(-1,09%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,51%.Svettache segna un importante progresso del 2,50%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,95%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,56%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,81%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,25%.Tra i(+6,04%),(+3,67%),(+3,36%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,27%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Tra lepiù importanti:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -32K unità; preced. -20K unità)11:00: Indice ZEW (atteso -53,8 punti; preced. -53,8 punti)11:00: Bilancia commerciale (atteso -20 Mld Euro; preced. -26,3 Mld Euro).