Sessione volatile per Wall Street. Investitori valutano trimestrali colossi retail

(Teleborsa) - Sessione, che apre poco mossa, vira in ribasso e poi recupera sostenuta dagli. Gli investitori si trovano infatti a valutare le, i cui conti forniscono indicazioni sul. Le scelte e i livelli di spesa sono infatti inevitabilmente impattati dall'alto livello di inflazione, che la FED sta ancora tentando di riportare sotto controllo., rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha confermato la guidance per l'intero 2022 dopo un trimestre sopra le attese., la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha ridotto leggermente il calo previsto per l'utile per azione annuale, dopo un trimestre che ha battuto le previsioni degli analisti. Nella giornata di domani anchesvelerà i suoi risultati.Sul fronte macroeconomico, hanno sorpreso in positivo sia lache manifatturiera negli Stati Uniti nel mese di luglio 2022. Segnali negativi sono invece giunti dalUSA a luglio 2022, con i nuovi cantieri avviati che hanno registrato un calo del 9,6%., azienda statunitense attiva nello sviluppo di infrastrutture spaziali di prossima generazione, ha annunciato che il prossimo anno lancerà nello spazio la prima serra commerciale. Dalle comunicazioni alla SEC, è emerso che l'investitore attivista Politan Capital Management ha acquisito una partecipazione dell'8,4% nel produttore di dispositivi mediciSegno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,70%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.307 punti.Poco sotto la parità il(-0,25%); poco sopra la parità l'(+0,27%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,42%),(+1,27%) e(+0,74%). Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+5,77%),(+5,15%),(+1,56%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,90%),(+1,90%),(+1,68%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,86%.In perdita, che scende del 4,42%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,21 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,42%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,65 Mln unità; preced. 1,7 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,54 Mln unità; preced. 1,6 Mln unità)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 4,2%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%).