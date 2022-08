Concorso straordinario bis, azione legale ANIEF: ecco cosa fare

(Teleborsa) - Per poter chiedere al giudice lo scorrimento delle graduatorie finali, per le immissioni in ruolo, al di là dei elenchi deicome già avvenuto per il primo concorso straordinario,Lo ricorda Anief sottolineando che è opportuno, dunque- tramite il link dedicato- predisposto dal giovane sindacato,

Da diverso tempo ormai Anief denuncia come il concorso straordinario bis sia incappato in un cammino macchinoso e iper-selettivo. Dopo essere stato annunciato come una procedura “lampo”, con un’unica prova orale dalla durata massima di mezz’ora, il concorso – riservato a chi ha svolto almeno tre annualità di supplenze – si sta realizzando con calendari diversificati, in alcuni casi slittati anche in autunno. Inoltre, si conferma l’ingiusta esclusione a priori degli idonei dalle graduatorie che portano all’immissione in ruolo", così Anief in una nota dello scorso luglio.