Coronavirus in Italia, oggi oltre 36mila nuovi casi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi positivi da coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore a fronte di poco più din il tasso di positività - in crescita - al 1I casi, rispetto a mercoledì della scorsa settimana, risultano in aumento del 14,39%. I morti nelle 24 ore sono stati 128; ieri erano stati 70. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 288, con 22 ingressi del giorno; ieri erano rispettivamente 299 e 18. Nei reparti ordinari con sono ricoverati 7.339 pazienti sintomatici; ieri erano 7.544. 827.133 persone risultano in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi sonoQuesti i numeri diffusi oggi mercoledì 17 agosto dalE' il(4.939) la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi, seguito da Lombardia (4.654), Campania (3.143), Lazio (2.781),Intanto, secondo quanto emerge da uno studio pubblicato su 'Jama Network Open'Il lavoro - condotto da ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center negli Usa - offre una nuova stima di quanti incappano in Sars-CoV-2 senza accorgersene per i motivi più diversi, perché asintomatici o perché sottovalutano sintomi che si presentano in forma lieve e così via.Fra chi è risultato aver avuto l'infezione, "più di uno su due", il 56%, "non sapeva di essersi contagiato. La consapevolezza sarà la chiave per permetterci di andare oltre questa pandemia", ha spiegato Susan Cheng, direttrice dell'Institute for Research on Healthy Agingnel Dipartimento di Cardiologia dello Smidt Heart Institute del Cedars-Sinai e corrisponding author dello studio.