Gazprom, produzione gas verso record negativo in 2022 su calo export

(Teleborsa) - Lapotrebbe(bcm) alla fine del 2022. Si tratterebbe della prima volta in cui il colosso energetico russo a controllo statale scende sotto questa quota nella storia moderna, a causa del calo delle esportazioni. Lo hanno affermato gli analisti dell'Energy Development Center, secondo quanto riporta l'agenza russa Tass."Se la tendenza al calo delle esportazioni continua, come sembra essere il caso, la produzione di Gazprom per l'anno potrebbe essere inferiore alla cifra di 400 miliardi di metri cubi all'anno per la prima volta nella storia russa contemporanea - si legge nel rapporto - Naturalmente, la dinamica della produzione sarà principalmente, ma sembra chedei 400 miliardi di metri cubi, dato che Gazprom ha sostanzialmente riempito gli impianti di stoccaggio del gas russi prima della prossima stagione di riscaldamento".A pesare sull'output di Gazprom è il, in quanto diversi paesi hanno cercato ditramite accordi con paesi dell'Africa e del Medio Oriente, oltre che importando più gas dal Nord America.Ieri Gazprom ha comunicato di aver ridotto la produzione di gas del 13,2% nel periodo, rispetto allo stesso periodo del 2021. Le esportazioni di gas verso paesi non CSI sono diminuite del 36,2%.