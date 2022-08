Sotto la parità il comparto media dell'Italia (-0,68%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mfe B

Mfe A

Class Editori

Monrif

RCS

(Teleborsa) - L'sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 7.422,9, e tratta ora a 7.383,9, con un ribasso di 50,85 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 258, dopo aver iniziato gli scambi a 258.Tra le medie imprese quotate sul, composto ribasso per, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.Tra ledi Piazza Affari, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,32%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.