Wall Street in calo su risultati deludenti settore retail. Attesa per FED

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutano le trimestrali dei colossi del mondo retail e alcuni dati macroeconomici, mentre attendono la pubblicazione dei verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve. Dopo i rialzi delle ultime settimane, spinti dalle trimestrali sopra le attese di numerose multinazionali, sono tornati a crescere i(nonostante gli USA lo siano già dal punto di vista tecnico).Sul fronte macroeconomico, sono tornate a diminuire lenegli Stati Uniti nella settimana al 12 agosto, nonostante una moderazioni dei tassi sui mutui trentennali. Le sono state invariate a luglio, ma sono aumentate dello 0,7% senza considerare le vendite di benzina e automobili, suggerendo che la spesa per consumi è ancora forte.Dopo i buoni risultati dinella giornata di ieri, oggi sonoha registrato un crollo degli utili dopo gli sforzi per ridurre l'inventario,ha comunicato vendite inferiori alle attese a causa della debole domanda fai-da-te,ha tagliato la guidance affermando che l'inflazione pesa su scelte consumatori,ha registrato una trimestrale inferiore alle attese sia per i ricavi che per gli utili.Gli investitori attendono la pubblicazione, prevista per questa sera, dei verbali dell'ultimo incontro deldella banca centrale americana. Il documento offre un resoconto dettagliato delle scelte dei banchieri centrali ed è analizzato attentamente alla ricerca die sulle scelte della FED., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,56%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,67%, scambiando a 4.276 punti. In rosso il(-0,81%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,6%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i(-1,08%),(-1,05%) e(-0,99%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.(+1,22%),(+0,85%),(+0,61%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,38%.In perdita, che scende del 3,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,82 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,5%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,4%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -275K barili; preced. 5,46 Mln barili).