Covid, nelle ultime 24 ore 27.296 nuovi casi e 147 morti

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore si sono registratiin calo rispetto ai 36.265 di ieri, e 147 morti contro i 128 registrati nel giorno precedente. È quanto emerge dalsono 167.185, con il tasso di positività che sale al 16,3% dal 15,8% di ieri.Calano i, 268 in totale e 20 in meno di ieri, e i, 7.025 in totale e 314 in meno di ieri.Le curve dell'epidemia di Covid-19, in Europa come in Italia, sono tutte in discesa, ma i numeri sono ancora alti e, dopo una fase di rallentamento in 10 regioni si cominciano a rilevare segnali di stasi. Negli ultimi 7 giorni – osserva– si rileva una frenata della discesa della curva dell'occupazione dei reparti di terapia intensiva e negli ultimi 11 di quella dei reparti ordinari. Segni di stasi anche nella curva dei casi positivi ai test molecolari, rilevati da Sebastiani in 10 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, provincia autonoma di Trento e Veneto) e in 5 gruppi di province confinanti fra loro. Si trovano fra Trentino e Veneto, nelle Marche, in Toscana, fra Lazio e Campania e fra Basilicata, Puglia e Calabria. Fa eccezione la provincia di Vibo Valentia, "dove l'incidenza è in fase di crescita".