Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,50%, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.274 punti, ritracciando dello 0,72%.Negativo il(-1,21%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,68%.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,85%),(-1,40%) e(-1,12%).Altra i(+0,91%),(+0,88%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,85%.Calo deciso per, che segna un -2,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Altra i, si posizionano(+0,88%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,93 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,67%.Sensibili perdite per, in calo del 5,30%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -12,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 265K unità; preced. 262K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,8%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,88 Mln unità; preced. 5,12 Mln unità)15:45: PMI servizi (preced. 47 punti)15:45: PMI composito (preced. 47,5 punti).