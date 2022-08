Kohl's taglia ancora la guidance: inflazione riduce spesa consumatori

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha registratopari a 4,09 miliardi di dollari nei tre mesi al 30 luglio 2022, in diminuzione dell'8,1% rispetto ai 4,45 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Lee lesono diminuite, rispettivamente, dell'8,5% e del 7,7%. Ilè stato del 39,6%, in calo rispetto al 42,5% dello stesso periodo del 2021.L'è diminuito del 63% a 143 milioni di dollari, mentre l'è calato del 55% a 1,11 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,03 dollari su ricavi totali per 3,85 miliardi di dollari."I risultati del secondo trimestre sono stati influenzati dall'indebolimento del contesto macroeconomico, dall'inflazione elevata e dalla riduzione della spesa dei consumatori, che hanno messo sotto pressione soprattutto i nostri clienti a reddito medio - ha commentato la- Abbiamo adattato i nostri piani, implementandoper tenere conto di una prospettiva di domanda più debole".La società haper l'. Si aspetta ora: vendite nette in calo tra -5% e -6% rispetto all'anno precedente (intervallo di crescita 0-1% in precedenza ); margine operativo compreso tra il 4,2% e il 4,5%; utile per azione compreso tra 2,80 e 3,20 dollari, escluse eventuali spese non ricorrenti (contro una stima precedente tra 6,45 e 6,85 dollari).