Poco mossa Wall Street, investitori digeriscono verbali FED

(Teleborsa) -dopo che la Federal Reserve ha segnalato chestatunitense. Dai verbali dell'ultimo meeting della Banca centrale americana è infatti emerso che ci saranno ulteriori rialzi, ma l'ammontare dei rialzi dipenderà dai dati macro, lasciando intendere un potenziale rallentamento del ritmo di crescita dei tassi. "I verbali della riunione del Federal Open Market Committee di luglio suggeriscono che la, ma ci sono segnali che alcuni funzionari stanno diventando un po' nervosi per la possibilità che la risposta (della FED, ndr) finisca per essere troppo dura e alla fine potrebbe dover invertire la rotta", hanno scritto gli analisti diSul fronte macroeconomico, sono diminuite (contro attese per un aumento) lenegli USA nell'ultima settimana. Inoltre, è aumentata più delle attese l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia negli Stati Uniti, secondo l'di agosto., l'ultimo colosso della grande distribuzione a comunicare i risultati del secondo trimestre, ha, affermando che l'e la riduzione della spesa dei consumatori hanno messo sotto pressione soprattutto i clienti a reddito medio.ha comunicato un outlook positivo grazie a miglioramenti nella supply chain e alla convinzione che la domanda per i suoi prodotti non sarà colpita dai tagli al budget delle azione.ha rilasciato una guidance deludente, nonostante i ricavi dell'ultimo trimestre abbiano raggiunto un nuovo record. L'andamento del titolo, uno dei protagonisti delle "meme stock mania", risponde alla notizia che Ryan Cohen ha intenzione di vendere la propria quota della società., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.935 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.273 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); come pure, sulla parità l'(-0,07%).Si distingue nel paniere S&P 500 il. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,51%) e(-0,43%).Al top tra i(+5,96%),(+1,39%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,28%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+5,96%),(+1,84%),(+1,47%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,78%.Scende, con un ribasso del 2,74%.Crolla, con una flessione del 2,53%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -12,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 265K unità; preced. 252K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,8%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,89 Mln unità; preced. 5,12 Mln unità).