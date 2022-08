Tokyo in stand-by

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino di(-0,04%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,61%.Guadagni frazionali per(+0,4%); leggermente negativo(-0,48%).Sui livelli della vigilia(-0,14%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(+0,01%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,17%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,23%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,2%, mentre il rendimento deltratta 2,62%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici: