Wall Street in ribasso: timore per altri aggressivi aumenti dei tassi

(Teleborsa) -, con il recente rally che si è indebolito dopo segnali di un atteggiamento aggressivo da parte della Federal Reserve. Idella Banca centrale americana hanno fornito un quadro più equilibrato dopo la lettura accomodante dei mercati sugli ultimi verbali del FOMC. Le parole "hawkish" di Mary Daly, Neel Kashkari e James Bullard hanno anche spinto ilcontro l'euro e un paniere di altre valute.(una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole) ha registrato , in quanto ha dovuto affrontare la carenza di componenti dovuta a problemi di approvvigionamento.(azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature) ha battuto le attese con utili in aumento, e ha comunicato un(società statunitense che fornisce apparecchiature, servizi e software per la produzione di chip) ha comunicato une un outlook positivo.Il board di(azienda statunitense produttrice di autoveicoli) ha autorizzato iltrimestrale e riacquisti opportunistici di azioni, sospesi con la pandemia., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.256 punti. In discesa il(-1,01%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,61%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,00%),(-0,99%) e(-0,95%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,05%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.scende dell'1,38%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Tra i(+1,30%),(+0,86%),(+0,85%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,27%.Sensibili perdite per, in calo del 3,18%.In apnea, che arretra del 3,17%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,08%.