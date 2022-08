Aspettando Jackson Hole

"Si tratta di un difficile gioco di equilibri per i policymaker di Jackson Hole. Powell probabilmente vuole segnalare che la Fed non ha concluso il ciclo di rialzi, ma secondo il mercato il rallentamento dell’aumento dei tassi rappresenta l'inizio di un abbandono totale del tightening. Probabilmente il messaggio di Powell sarà incentrato sul 'slower for longer'", sottolinea Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti di Carmignac, che attende qualche novità anche sul framework entro cui opera la Federal Reserve. "Alla luce dell’attuale situazione economica, si potrebbe analizzare il concetto di 'tassi neutrali' così che il livello considerato né accomodante né restrittivo possa essere sfumato per adattarsi ai cambi nelle condizioni finanziarie o a un contesto di inflazione elevata".



E cosa ci si attende dalla BCE ad appena dieci giorni dalla riunione di settembre? Per Carmignac, "il simposio di Jackson Hole potrebbe offrire una piattaforma pubblica per preparare ulteriormente il mercato al secondo (atteso) rialzo in 10 anni (che si prevede sarà di 50bps a settembre)".



"Prevediamo che la BCE assumerà un orientamento da falco, considerata l'inflazione che non dovrebbe raggiungere il picco nell'eurozona prima dell'autunno e il rischio di un orientamento dei prezzi al rialzo", sottolinea Thozet, facenod cenno anche all'effetto traino di un taglio dell'offerta di gas sull'inflazione.

(Teleborsa) -sul consueto meeting annuale dei, una cittadina del Wyoming famosa perché ogni anno, a fine agosto, ospita il simposio de i banchieri centrali di tutto il mondo e dei Ministri delle finanze delle principali economie, invitati dallaper fare il punto della situazione.Il meetingper chiudersi sabato 27 agosto, ma il momento culminante sarà, quando interverrà ilil simposio economico di Jackson Hole aveva visto i banchieri centrali metteree quindi dare una, ma da allora la situazione è radicalmente mutata e la Fed per prima ha avviato una sorta di crociata contro l'inflazione, rialzando i tassi a più non posso senza pause e con aumenti di una certa importanza fino a 75 punti.Per gli esperti, la Fed sarà, perché altrimenti darebbe un segnale di incertezza ai mercati. Ma proprio questi ultimi, all'incontro del FOMC di luglio, avevano captato un tono più moderato di Powell, come ad indicare un rallentamento nel ritmo dei rialzi dei tassi a partire da settembre. I mercati obbligazionari invece si aspettano un'inversione di rotta da parte della Fed a partire dal primo trimestre 2023.