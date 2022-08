Banca Ifis prima banca in Italia ad ottenere sigillo Karma Metrix Energy Efficient Website

Banca Ifis

(Teleborsa) -è la prima banca in Italia ad aver ottenuto il, un riconoscimento per ile ledel proprio sito web.Karma Metrix, usando un metodo di misurazione innovativo,delle pagine dei siti web con l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale e la, che nel 2020 è risultato ilLa misurazione iene eseguita in base ad un algoritmo elaborato da Karma Metrix, che ha, pari al 78% di views annuali, ed hache identifica una classe di merito rispetto ad un benchmark mediano mondiale: la maggior parte delle pagine web analizzate (64%) hanno meritato la classe B e l’8% è attualmente già in classe A o superiore.Banca Ifis e Karma Metrixcon l’obiettivo di portare il sito della banca a ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale e il consumo energetico. Grazie all’analisi d Karma Metrix infatti,: l’abbattimento del 32% delle emissioni totali di CO2 del sito, portando in classe A le 10 top pages e, nel lungo termine, arrivare a un abbattimento delle emissioni di circa il 50%.