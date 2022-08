Cibo, stangata da 9 miliardi per le famiglie con caro energia e siccità

(Teleborsa) - L’esplosione delsta avendo un, a causa dell'importanza del costo dell'energia sulla filiera agricola ed alimentare, che insieme assorbono oltre ilenergetici industriali totali per circadi petrolio equivalenti (Mtep) all’anno. Aumenti che, uniti a quelli provocati dall'impatto della siccità,italiane quasiin spesa alimentare nel 2022.E’ quanto emerge da una analisi disu dati Enea, in cui si quantificano gli effetti dei rincari della bolletta energetica ed anche gliha devastato i raccolti, con, pari al 10% della produzione.A guidare la classifica dei rincari c’è la, - spiega l'associazione degli agricoltori - che costerà complessivamente alle famiglie 1,97 miliardi in più, precedendo, con un aggravio di 1,65 miliardi, e, per i quali si stima una spesa superiore di 1,54 miliardi rispetto al 2021.Se i prezzi per le famiglie corrono,a partire dalle campagne: il Crea, il più importante Ente italiano di ricerca agroalimentare, più di(il 13%) è a rischioe ben oltre un terzo del totale nazionale (il 34%) si trova costretto a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari.Si registrano infattidei costi che vanno, ma i rincari riguardano l’intera filiera alimentare, con ilche costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ilche aumenta del 15%, ledel 35%, ildel 45%, idi banda stagnata del 60%, fino ad arrivare al 70% per la- dai combustibili per trattori, serre e i trasporti alla produzione, trasformazione e conservazione di prodotti alimentari - esposta ai ben noti rincari delle materie prime energetiche."Occorre lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni" afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, sollecitando un intervento immediato per contenere il caro energia ed i costi di produzione.