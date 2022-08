Cina, Fitch: improbabile che razionamento energetico continui

(Teleborsa) - Le autorità della, nel sud-ovest della Cina, hannofino al 25 agosto. Il 15 agosto avevano chiuso la maggior parte delle fabbriche e introdotto il razionamento dell'elettricità nelle città per garantire che ci fosse abbastanza elettricità per uso domestico, con l'obiettivo di ripartire a pieno ritmo nella giornata odierna. La provincia sud-occidentale è uno dei maggiori produttori di energia idroelettrica della Cina, ma il governo provinciale ha avvertito che si trova ad affrontare una "grave situazione" didi elettricità.Durante l'estate non è insolito che i picchi di domanda superino la capacità massima di fornitura, poiché i, secondo un'analisi di Fitch Ratings. Tuttavia, la domanda quest'estate è stata straordinariamente robusta, poiché le alte temperature hanno stimolato l'uso dell'aria condizionata e aumentato il consumo di energia elettrica residenziale del 26,8% anno su anno a luglio, rispetto a un aumento del 9,6% anno su anno nel primo semestre dell'anno. Al 15 agosto, l', e l'area colpita è quasi il 40% al di sopra dell'ultimo record, secondo l'amministrazione meteorologica cinese., poiché le temperature diminuiranno - ha scritto Fitch nel report - Su base nazionale, manteniamo la nostra ipotesi che il consumo di energia della Cina aumenterà di una cifra medio-bassa nel 2022, in linea con la nostra ultima previsione del 3,7% per la crescita del PIL cinese".A lungo termine, dovrebbe migliorare la capacità del paese di soddisfare i suoi picchi di domanda. "La parte della domanda di picco eccedente l'offerta massima è normalmente soddisfatta dall'accumulo di energia e dagli adeguamenti del carico effettuati dalla rete e la Cina hae lo sviluppo di molteplici accordi di adeguamento del carico", si legge nel documento."Il divario crescente tra tariffe di picco e minimo dell'energia, combinato con altre politiche di riduzione dei picchi, può stimolare maggiori investimenti nei segmenti di cui sopra, mentre gli utenti elettrici saranno ancheper ridurre le bollette elettriche", viene aggiunto.