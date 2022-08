DiaSorin prosegue il buy-back

DiaSorin

l'azienda produttrice di apparati diagnostici

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 16 e il 22 agosto 2022, complessivamenteal prezzo medio di 137,0653 euro, per unpari a, nell’ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022.A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 22 agosto, DiaSorin detiene 2.111.457 azioni proprie pari al 3,7739% del capitale sociale.A Milano, oggi, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,92%.