Caro bollette, allarme Confesercenti: "A rischio chiusura 90mila imprese"

(Teleborsa) - A causa dell'impennata dei prezzi dell'energia e del caro bollette, circa il 10% del totale operante nel commercio, per. E' quanto stima, secondo cui è chiaramenteche si aggiungono a quelli delle materie prime alimentari, traslando sui prezzi di vendita gli interi importi.Se nel 2020 e 2021 un bar spendeva in media 6.700 euro per le bollette di luce e gas - sottolinea l'associazione dei commercianti - nei prossimi dodici mesi spenderà 14.740 euro, con un aumento del 120% ed un’incidenza sui ricavi aziendali che passa dal 4,9% al 10,7%. Allo stesso modo, un albergo medio vedrà lievitare la spesa per la bolletta energetica da 45.000 a 108.000 euro (+140% con un’incidenza di oltre 25 punti percentuali sui ricavi) ed un esercizio di vicinato da 1.900 a 3.420 euro (+80%), un ristorante da 13.500 a 29.700 euro (+120%)., un virus che distrugge bilanci e redditività. E questo nonostante gli interventi di sostegno fin qui adottati dal governo, che scadranno fra settembre ed ottobre", sottolinea la presidente di Confesercenti, avvertendo "in autunno si rischia il collasso"."È necessario in prima istanzaanche alle piccole imprese il(imprese con potenza al di sotto di 16,5 kwh), aumentare le percentuali di credito d’imposta almeno fino al doppio (da 15 a 30 e da 25 a 50 per il gas) e. Al tempo stesso, bisogna mettere in campo interventi paralleli più significativi, di medio periodo ma realizzabili in tempi relativamente brevi, per la diversificazione delle fonti e favorire con un bonus al 110% gli investimenti di chi può rendersi autonomo attraverso la produzione di energia pulita", conclude De Luise.