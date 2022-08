Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude in ribasso la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa degli ultimi commenti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell sull'inflazione al simposio economico annuale di Jackson Hole della banca centrale.In chiusura di seduta, ilaccusa un ribasso dell'1,91%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 4.138 punti, ritracciando del 2,14%.In forte calo il(-2,66%); sulla stessa tendenza, pesante l'(-2,23%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,84%),(-2,78%) e(-2,67%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,50%.scende del 2,94%.Tra i(+4,74%),(+1,80%),(+1,20%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,06%.In apnea, che arretra del 5,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,10%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 47,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 47,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,2 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 575K unità; preced. 590K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -3,8%; preced. -8,6%).