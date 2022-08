In rosso Tokyo e le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa die per le altre piazze asiatiche trascinate al ribasso da Wall Street. Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali in vista del simposio di Jackson Hole della Federal Reserve alla fine di questa settimana, quando venerdì prenderà parola il presidente della banca centrale USA, Jerome Powel.L'indice giapponesemostra una flessione dell'1,22%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,47%.Variazioni negative per(-0,84%); sulla stessa linea, in ribasso(-1,12%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,31%; sulla stessa linea, in rosso(-1,13%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,38%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,17%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,20%.Il rendimento per l'è pari 0,21%, mentre il rendimento deltratta 2,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti).