Ita Airways, corsa a due: a che punto siamo?

(Teleborsa) -perda una parte,che metterebbero sul piatto circa 850 milioni per l'80% della compagnia (il 60% in mano a Msc, il 20% a Lufthansa e il 20% al Mef), dall'altra il fondo statunitenseche offrirebbe 600 milioni per il 60% della compagnia, con il restante 40% nelle mani del Mef, mentre Air France-Klm e Delta Airlines sarebbero partner commerciali.Secondo quanto si apprende da fonti societarie, la cordata guidata dal fondo Certares insieme a Delta e Air France-Klm ha presentatoper l'acquisto di una quota di Ita. Il termine per presentare le nuove proposte era fissato allaEntrambe le cordate sono a lavoro per "accontentare" le richieste del Mef. Tra gli aspetti più delicati, c'è la. Nello scenario Msc-Lufthansa si ragiona su un consiglio di amministrazione di 5 rappresentanti: 3 di Msc, 1 di Lufthansa e 1 del Mef. Cinque membri CdA anche per Certares: 3 per il fondo Usa, 2 per il ministeroSullo sfondo, lper il futuro della compagnia,Dopo l’apertura delle buste e la valutazione del Mef il dossier imboccherà la strada dicui spetta la decisione finale: se e con chi andare in trattativa in esclusiva. Intanto, con la campagna elettorale sullo sfondo, cresce il pressing di quanti chiedono lo: in particolare FdI chiede che il destino di Ita sia deciso dall'esecutivo che uscirà dalle urne ill segretario generale della Uiltrasportiche, nei giorni scorsi, ha invitato a- sottolinea Tarlazzi -