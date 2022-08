Wall Street in stand-by. Si attende maggiore chiarezza su politica monetaria

Macy's

(Teleborsa) -, con gli investitori chedella Federal Reserve dal simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole. L'incertezza sui mercati rischia di prevalere per l'intera settimana, in quanto il presidente della FED parlerà soltanto venerdì alle 16 (ora italiana). Stanno intanto crescendo le aspettative che Jerome Powell utilizzerà il suo discorso programmatico perSul fronte macroeconomico, gli investitori si trovano a valutare ilper Manifattura e Servizi; l'indice è basato sulla valutazione dei responsabili degli uffici acquisti e di conseguenza è rappresentativo della capacità produttiva e dell'occupazione del settore. Oggi sono pubblicati anche l', che rappresenta lo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della nazione, e i dati delle vendite di immobili dei costruttori ai primi proprietari.Sono arrivate diversedalleha rivisto al ribasso la guidance a causa di un deterioramento della spesa discrezionale ei consumatori.ha tagliato le sue previsioni di profitti e ricavi annuali.ha pubblicato risultati trimestrali ottimisti e ha annunciato un piano di frazionamento azionario.ha battuto le attese , con i lockdown in Cina che hanno potenziato gli acquisti online.Intanto, ildopo che il ministro degli esteri saudita ha prospettato per l'OPEC+ la necessità di dover intervenire con dei tagli di produzione. Al contrario, i, la più lunga serie di ribassi da gennaio 2015. I prezzi alla pompa sono in media di 3,892 dollari al gallone, dopo aver raggiunto un record di 5,016 dollari al gallone a metà giugno, secondo i dati dell'American Automobile Association., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.069 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.143 punti. In frazionale progresso il(+0,21%); pressoché invariato l'(+0,07%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+2,92%),(+0,72%) e(+0,52%). Nel listino, i settori(-0,99%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,52%),(+1,73%),(+1,38%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Al top tra i, si posizionano(+10,34%),(+3,78%),(+2,96%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,83%.Crolla, con una flessione del 2,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.