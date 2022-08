Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso la borsa diche, insieme alle altre piazze asiatiche, risente della debolezza mostrata da Wall Street. Gli investitori restano in attesa di capire meglio il percorso di inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve dal simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, in agenda da giovedì. Il numero uno della Fed,parlerà venerdì alle 16 (ora italiana).L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,48%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta al 2,23%.Variazioni negative per(-1,32%); poco sopra la parità(+0,47%).Sulla parità(+0,08%); in moderato rialzo(+0,53%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,33%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,22%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,20%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,64%.