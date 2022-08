Fisco, Gelmini: agevolare rateizzazioni contro "stangata d'autunno"

(Teleborsa) - Per il Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie,, occorrerebbe abbassare la pressione fiscale edper fronteggiare la cosiddetta stangata d'autunno."Abbiamo il dovere diper imprese e famiglie. Occorreallargandoli anche a tutti coloro che hanno perso il beneficio perché non sono stati in grado di onorare i debiti con il fisco a causa della crisi economica generata dall’emergenza pandemica", ha affermato il Ministro del governo uscente nel corso di un forum su fisco e previdenza."Al tempo stesso - ha proseguito - il prossimo esecutivo dovrà proseguire nel lavoro avviato dal governo Draghi con lacosì come richiesto dai professionisti"."Si tratta diche, con la fine della sospensione degli atti di riscossione legata all’emergenza Covid, vedrà l’invio agli italiani di oltre cinque milioni di cartelle esattoriali entro fine anno", ha ricordato Gelmini, concludendo "la sostenibilità dei debiti con il fisco dovrà guidare le scelte del prossimo parlamento se vogliamo salvaguardare le casse dello Stato e, soprattutto, la possibilità per milioni di italiani di ripartire dopo questo lunghissimo periodo di crisi economica”.