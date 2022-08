Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

sanitario

telecomunicazioni

utilities

Chevron

Caterpillar

DOW

Boeing

Procter & Gamble

Home Depot

United Health

Verizon Communication

Palo Alto Networks

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Crowdstrike Holdings

JD.com

Zoom Video Communications

Docusign

Vertex Pharmaceuticals

Biogen

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 32.910 punti, con uno scarto percentuale dello 0,47%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.129 punti.Senza direzione il(-0,07%); in lieve ribasso l'(-0,24%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,62%) e(+0,98%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,39%),(-0,71%) e(-0,63%).Altra i(+3,23%),(+2,85%),(+2,26%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,94%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.(+12,10%),(+5,38%),(+3,49%) e(+3,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,54%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,58%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,35%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -3,8%; preced. -8,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,06 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 250K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%).