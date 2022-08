Povertà in aumento in Italia. Assoutenti: "Situazione destinata a peggiorare"

(Teleborsa) - Continua a crescere il rischio, che nel 2021 ha raggiunto ildal 20% del 2020, per un totale di. E' quanto emerge da alcune statistiche di Eurostat, che definisce la povertà come la situazione in cui il reddito è inferiore del 60% rispetto al reddito medio disponibile nazionale.Il numero di indigenti sale a, per una percentuale delcomplessiva, se si includono anche coloro che sonoLa percentuale diè cresciutodal 23,8% del 2020, risultando la, per un totale di 667mila bambini. Includendo quelli che vivono in famiglie, la percentuale sale aldal 27% del 2020.Dati letti con una certa preoccupazione da, che, a causa dell'impatto del caro-energia, dell’aumento dei prezzi al dettaglio e della abnorme crescita dei listini alimentari.“Si tratta di dati che, purtroppo, appaiono già superati e obsoleti a causa della grave situazione di crisi scoppiata nel 2022", spiega il presidente di Assoutenti,, aggiungendo che "l’emergenza bollette, unitamente all’impennata dell’inflazione che ha raggiunto i livelli record degli ultimi 38 anni, stanno creando nell’anno in corso una nuova ondata di povertà".Truzzi cita anche i dati Istat sulle, che hanno registrato unsu base annua, e nota "questo significa che gli italiani,, sono costretti a mangiare di meno e tagliare i consumi alimentari, il sintomo più evidente dell’impoverimento che sta colpendo una consistente fetta di popolazione".