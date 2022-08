Scuola, arriva la "stangata" del corredo scolastico: spesa fino a 588 euro

Ogni anno di questo periodo si parla della consueta "stangata" di settembre per il corredo scolastico, ma mai come quest'anno il termine è aderente alla realtà. Di vera stangata si tratterà a causa dell'aumento del costo dell'energia e delle materie prime e dell'aumento generalizzato dell'inflazione.







Secondo il Codacons, che fornisce ogni anno i dati ufficiali sul caro-scuola, per l'anno scolastico2022/2023, si registrerà un rincaro pari a +7% rispetto allo scorso anno per l'acquisto del corredo scolastico: diari, astucci, zaini e materiale scolastico vario (quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli, ecc.). I prodotti più costosi sono quelli firmati da influencer, squadre di calcio e personaggi famosi o anche personaggi dei cartoni animati.



"Quest’anno - spiega il Codacons - il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 200 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 60 euro. Altra voce che incide sull’esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest’anno raggiunge i 30 euro per le marche più note".



L’esborso per il materiale scolastico completo potrà arrivare a 588 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo non indifferente dei libri di testo, arrivando a 1.300 euro a studente.



Esistono però dei trucchetti per risparmiare, che consentiranno di abbattere i costi sino al 40%. Fra questi quello di non seguire mode ed influencer e quello di acquistare nei supermercati, che possono far risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria. Fra i consigli anche quello di sfruttare le offerte promozionali ed i kit e di non acquistare tutto subito, ma anche aspettare le indicazioni dei professori, specie per gli articoli più tecnici (dizionari, compassi ecc.).

(Teleborsa) -