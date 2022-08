Casi Covid-19 ancora in calo. Gimbe: "Contagi ancora alti, rischio per autunno"

(Teleborsa) -, sebbene i dati giornalieri indichino un ridimensionamento del trend rispetto ai picchi di inizio settimana. E' quanto emerge dalla combinazione die dati del Ministero della salute e del report settimanale della Fondazione Gimbe.emergononelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 25.389 di ieri. Isi sono ridotti adai 112 di mercoledì. Effettuati 154.143 tamponi fra molecolari ed antigenici, per unche saledal 14,6% di ieri.I pazienti ricoverati insono 234 (-5), mentre i ricoverati neisono 6.004, (-166). Gli attualmente positivi sono 711.312 (-16.500).Il monitoraggio della, per la settimana dal 17 al 23 agosto, rileva invece une una sostanziale. In calo i casi attualmente positivi (-11,9%), le persone in isolamento domiciliare (-11,9%), i ricoveri con sintomi (-15,5%) e le terapie intensive (-15,1%).Per, Presidente della Fondazione GIMBE, l'aumento die casi settimanali è "dovuto in parte alconseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile"."L’attuale numero dei– aggiunge – in particolare negliè fortemente condizionato sia dalla circolazione virale sia dal progressivonei confronti della malattia grave dopo 120 giorni dalla terza dose, indipendentemente da altre variabili quali comorbidità, sotto-utilizzo farmaci antivirali, problematiche organizzative, criteri per definire il decesso COVID".Guardando alla, su un totale di quasi 51 milioni di persone,di vaccino e l’86,7% ha completato il ciclo vaccinale. Crescono i nuovi vaccinati: 1.760 rispetto ai 1.527 della settimana precedente (15,3%). Ma c'è anche un dato negativo: la popolazione a rischio di malattia grave è ancora molto numerosa e prendendo in considerazione over 60 e fragili, al lordo delle persone guarite temporaneamente protette, si contano 893 mila non vaccinati, 1,91 milioni senza terza dose e 14,3 milioni senza quarta dose la cui campagna di somministrazione sconta un clamoroso ritardo"."Ilconcreto - conclude Cartabellotta - è quello di trovarsi in piena stagione autunnale ad, compromettendo la salute e la vita delle persone più fragili e ritardando l’assistenza sanitaria per i pazienti con altre patologie".