Cassa Centrale, Paolo Sacco è il nuovo Chief Operating Officer

(Teleborsa) -è stato nominatodi Cassa Centrale Banca, Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo, eguiderà la nuovaIl manager subentrerà a, che assumerà la responsabilità della nuova(CIO) del Gruppo, mantenendo il ruolo di Amministratore Delegato nella controllata Allitude.Paolo Sacco, genovese, 53 anni, vanta una consolidata esperienza in ruoli di crescente responsabilità in ambito. Nel 2014 è stato nominato Responsabile Organizzazione di, ottenendo nel 2017 anche la carica di Responsabile ICT e nel 2018 di Chief Operating Officer. Dal 2020 ha assunto anche la responsabilità della Gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni Industriali.Fra gli altri incarichi del suo percorso di carriera, Sacco è stato consigliere di amministrazione in, in, ine componente del Consiglio Direttivo diLa nomina di Paolo Sacco e la contestuale creazione della nuova Direzione Organizzazione e Risorse Umane testimoniano la volontà di Cassa Centrale di rafforzare la prima linea manageriale, per l'attuazione delle iniziative strategiche contenute nel piano 2022-2025 recentemente approvato.