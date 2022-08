d’Amico acquista controllo di Glenda International Shipping

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) - d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), controllata operativa di, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha acquisito il controllo del 100% di Glenda International Shipping attraverso il riscatto delle azioni possedute da Topley Corporation, nella JV, per un corrispettivo pari a 27,4 milioni di dollari.Prima della transazione, Topley possedeva una partecipazione del 50% in Glenda International Shipping.Prima di procedere con il riscatto delle azioni - spiega una nota - i debiti bancari relativi alle Navi sono stati interamente rimborsati. Tuttavia, "d’Amico Tankers intende acquisire le Navi da Glenda ed è già in fase avanzata nella discussione con alcune delle sue principali banche finanziatrici al fine di supportare quest’operazione".