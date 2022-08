Energia, CNA: "Subito tetto a prezzo gas e concertazione su piano razionamento"

(Teleborsa) - Lehanno raggiuntoche mettono a rischio imprese e cittadini. E così anche laal governo la fissazione di un. "Una priorità del Paese su cui chiediamo l’impegno congiunto di tutte le forze politiche, al di là degli esiti del voto del prossimo 25 settembre, afferma il Presidente Nazionale di CNA,, auspicando che la decisione sia presa a livello europeo, ma in mancanza di coesione anche su base nazionale."CNA è consapevole dello sforzo profuso dal Governo già a partire dalla fine del 2021, con numerosi e costanti interventi volti ad attenuare l’impatto del caro-energia sulle bollette di cittadini e imprese. Ma il fenomeno è talmente grave - si sottolinea - che tali misure non sono state sufficienti a compensare bollette che ormai pesano 3-4 volte di più sui costi aziendali"."È una condizione che da molti mesimettendo, o si tramuta in una pericolosa spinta inflazionistica", afferma la CNA, facendo cenno anche alla necessità di una concertazione sul piano per risparmiare il gas nei prossimi mesi ventilato dal Ministro Cingolani.