eVISO, ricavi esercizio balzano a 207 milioni di euro

, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha registrato nell'esercizio luglio 2021-giugno 2022pari a, inrispetto ai 75,7 milioni di euro dell' esercizio precedente. La società sottolinea di aver messo a segno un forte incremento dei principali indicatori gestionali per tutte le commodities trattate, confermato anche dal, saliti a quota, con un aumento di circa 106.000 nuovi utenti in soli 12 mesi.Laper 12 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva di circa 7 milioni di euro al 30 giugno 2021 e a 5 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il miglioramento è stato influenzato molto positivamente dalla riduzione dei tempi di incasso del canale reseller e dall'aumento delle garanzie richieste agli stessi operatori reseller."Questo è ilbasato sulla piattaforma di intelligenza artificiale proprietaria che è in grado di gestire un'enorme mole di dati e che ci permette di crescere rapidamente nelle tre materie prima in cui oggi operiamo: elettricità, gas e mele - ha commentato l'- La forza con cui tutti i nostri indicatori dimensionali sono cresciuti, vedi gli oltre 200 mila utenti serviti, ci permette di entrare da protagonisti nell'arena competitiva e, grazie alle funzionalità sempre più evolute del nostro motore di intelligenza artificiale, di guardare con ottimismo alla crescita futura della società in un contesto macroeconomico sfidante".eVISO sottolinea che il(PUN medio passato da 56 a 216 €/MWh anno su anno) "è". Il fatturato medio per MWh della società è aumentato dai circa 163 €/MWh a circa 283 €/MWh (+75%), registrati nell'esercizio appena concluso. L'energia erogata è aumentata a 626 GWh, in crescita di 210 GWh rispetto all'esercizio precedente. L'energia rivolta al canale reseller è aumentata a 380 GWh, in crescita di 200 GWh rispetto all'esercizio precedente, mentre l'energia rivolta al canale diretto è aumentata da 236 a 246 GWh.Ilha raggiunto circa 1,6 Msmc (milioni di metri cubi standard) rispetto ai 0,266 Msmc al 30 giugno 2021, mentre il fatturato è cresciuto da 0,13 milioni a 2,3 milioni di euro. Gli utenti diretti gestiti hanno superato quota 1.270, più che raddoppiati rispetto ai 590 al 30 giugno 2021.Lecon contratti forward sul marketplace proprietario, lanciato a dicembre 2021, sono state 176. ll 30 giugno le tonnellate con ordini a prezzo limite sulla piattaforma erano 1.342. Il numero degli utenti registrati su smartmele.eviso.it è pari a 211.