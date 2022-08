Francia, ministro chiede indagine su potenziali forniture TotalEnergies a jet russi

(Teleborsa) - Ilhaper accertare se la società energeticaattraverso una joint venture locale. "Questo è un argomento estremamente serio, quindi è necessario indagare se, volontariamente o involontariamente, c'è stato un bypass delle sanzioni o dell'energia che un'azienda, francese o altra, ha prodotto", ha detto Clemente Beaune all'emittente France 2.Le parole del ministro seguono la pubblicazione di un'inchiesta del giornale Le Monde, secondo cui TotalEnergies sarebbe coinvolta nella fornitura di, che potrebbe essere stato utilizzato dalle forze armate russe in Ucraina.L'articolo afferma che il carburante è stato prodotto dal gas condensato fornito da, di cui Totalenergies detiene il 49%. Totalenergies ha spiegato di non gestire infrastrutture che avrebbero rifornito l'esercito russo, ma ha riconosciuto la sua partecipazione in Terneftegaz. Ha aggiunto che tutto il condensato di gas prodotto da Terneftegaz è stato fornito a, di cui TotalEnergies detiene il 19,4%, aggiungendo che "TotalEnergiesdi Novatek al mercato russo".