Gas, l'Europa corre ai ripari: da Parigi a Berlino, i piani

(Teleborsa) - Ildain vista dell'inverno, i Governi lavorano ai piani di risparmio energetico.Launificherà le regole che vietano la pubblicità luminosa tra l’una e le sei del mattino e introdurrà a livello nazionale il divieto di lasciare aperte le porte delle attività commerciali riscaldate o climatizzate. Il provvedimento non dovrebbe riguardare però stazioni ed aeroporti.una temperatura che non superi inegli edifici pubblici e negli uffici durante la giornata: questa la stretta varata dal consiglio di gabinetto di Olaf Scholz, in Germania, mentre non si esclude la possibilità di arrivare al razionamento delle docce, in caso - ovviamente - di una grave interruzione dell’approvvigionamento. Non lo ha escluso il senatorein caso di "una grave carenza di gas, l’acqua calda potrebbe essere resa disponibile solo in determinate ore del giorno".lntanto, è notizia ormai nota che il gas in Germania costerà più caro. "Con queste parole il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck ha commentato l’introduzione di una tassa sul gas che andrà a gravare sulle tasche dei consumatori tedeschi e anche delle imprese.Il supplemento dicentesimi per kilowattora e imposto a partire dal primo ottobre. Resterà in vigore fino all’aprile 2024, con l’obiettivo di aiutare Uniper – il principale importatore di gas russo del Paese – e altri importatori a far fronte all’impennata dei prezzi.