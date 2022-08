(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Seduta in frazionale rialzo per il metallo giallo, che ha terminato gli scambi in aumento a 1.750,7.

Il grafico a breve dell'oro mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 1.760,8 e supporto stimato a quota 1.738. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 1.783,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)