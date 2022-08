INPS, assunzioni in crescita trainate da lavori intermittenti e occasionali

(Teleborsa) - Nei primi cinque mesi del 2022 sono state, cn unrispetto allo stesso periodo del 2021. Nello stesso periodo ledi rapporti di lavoro sono state, inrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, ha messo in evidenza l'aggiunta netta diPer quanto riguarda e, tendono a prevalere i lavori intermittenti e stagionali, compatibilmente con la fase di recupero del settore turistico e dell'accoglienza. La crescita dei contratti, pur interessando tutte le tipologie contrattuali, è stata più consistente per le i(+62%) e per quelli(+60%). Per le altre tipologie gli aumenti sono comunque significativi: per il tempo indeterminato +40%, per l’apprendistato +35%, per il tempo determinato +33% e per i somministrati +21%.C'è anche unadei rapporti di lavoro e lo si vede nei numeri dellepari a 306.000 (+71%) e nellepari a 51.000 (+12%).Tutte le tipologie dipresentano una significativa variazione positiva, ma la variazione più consistente si registra per(+62%). L’incentivazione denominataper la sua estensione e pratica assenza di requisiti particolari di accesso, è la più usata.Nei primi cinque mesi del 2022, le assunzioni insono aumentate per entrambe le tipologie contrattuali: tempo indeterminato +77%, a termine +19%.Ilraggiunge lerispetto allo stesso mese del 2021.lordo della remunerazione effettiva risulta pari a. I lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF) risultano circa 13.000, in diminuzione del 35% rispetto allo stesso mese del 2021, periodo in cui il bonus baby-sitting era erogato attraverso il libretto famiglia, l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 186 euro.