Norwegian Air, Q2 in utile. Puntualità influenzata da limiti di capacità

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, ha registrato unpari a 1,25 miliardi di NOK nel, in calo del 55% rispetto allo stesso periodo del 2021 ma superiore alla perdita di 1 miliardo di NOK nei primi tre mesi dell'anno. La performance, sottolinea la società, è stata influenzata sia dal ripristino dei pagamenti anticipati degli ordini di aeromobili che dall'alto prezzo del carburante nel trimestre. Lesono rimaste invariate a 7,5 miliardi di NOK. A fine trimestre, la flotta operativa totale di Norwegian comprendeva 65 aeromobili."Questo trimestre ha dimostrato la nostrae soddisfare efficacemente la forte domanda di viaggi aerei - ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian - Sono particolarmente lieto che garantiamo una regolarità leader di mercato sui tempi con limiti di capacità negli aeroporti europei e uno sciopero in Norvegia".Nel secondo trimestre del 2022, Norwegian ha avuto, rispetto agli 0,4 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso e ai 2,2 milioni del trimestre precedente.La puntualità è stata "pesantemente influenzata dai limiti di capacità negli aeroporti europei in questo trimestre", viene sottolineato nella nota sui conti. La quota di voli inè stata del 78,8%, rispetto al 95,4% nello stesso periodo dell'anno scorso e all'88,1% nel trimestre precedente. La regolarità, ovvero la quota di, è stata invece del 99,4 per cento.Norwegian sta attualmente aumentando la flotta totale a 70 aeromobili per l'anno in corso. Prevede che iin parte negativo sui risultati della compagnia per il 2022. Per la stagione estiva del 2023, la compagnia aggiungerà altri 15 aeromobili per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei e beneficiare di una scala crescente.