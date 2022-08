Sesa, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,90 euro

Sesa

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha preso visione della Relazione Annuale Integrata Consolidata al 30 aprile 2022 (diffusa lo scorso 12 luglio 2022) edella capogruppo,(pari a 17.196 migliaia di euro) per 860 mila euro a riserva legale, per 2.391 migliaia di euro a riserva straordinaria e per un importo massimo di 13.945 migliaia di euro a distribuzione di, in crescita rispetto agli 0,85 euro per azione dello scorso esercizio.L'importo complessivo a titolo di dividendo sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla record date, anche sulla base del piano di acquisto di azioni proprie della società. Il dividendo verrà messo ina favore degli aventi diritto a partire dal 21 settembre 2022, conin data 19 settembre e20 settembre 2022.I soci hanno anche approvato lae ilper ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. L'autorizzazione riguarda l’acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie Sesa, prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e per un controvalore massimo di 12 milioni di euro."Approviamo il primo Bilancio Integrato nella storia di Sesa con un forte incremento del valore generato per tutti gli stakeholder ed un ruolo crescente di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica, a conferma di un modello di impresa da sempre orientato alla crescita progressiva e durevole, con senso di responsabilità verso comunità, ambiente, lavoratori ed azionisti", ha commentato l'a supporto del nostro percorso di sviluppo e generazione di valore, con un track record di crescita media annuale di oltre il 30% nell’ultimo triennio, sia a livello di occupazione che di redditività", ha aggiunto.