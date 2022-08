Trasporto aereo, si è aperto a Sorrento il congresso ECAC

(Teleborsa) - Ha preso il via a Sorrento il(European Civil Aviation Conference), la conferenza intergovernativa paneuropea chemembri (i 27 comunitari più 17 non comunitari), presieduta dal direttore generale dell’ENACLa, fondata nel 1955 e che fa parte dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) è quella diil sistema delin manierae di armonizzare le politiche nel settore dell’aviazione civile tra gli Stati membri.I lavori del congresso, che, sono stati aperti dal presidente ENAC,, il quale ha prefigurato un futuro che spazia dal volo cona quello, con al centro leche si confronta con gli effetti della pandemia, i riflessi del conflitto in Ucraina sui costi del carburante e le problematiche gestionali all’interno di quelle compagnie aeree e di quegli aeroporti che, scegliendo di ridurre il personale durante l’emergenza sanitaria, si ritrovano a fare i conti con la carenza di risorse per gestire la ripresa del traffico aereo.Il presidente ECAC,, ha sottolineato l’importanza fondamentale di visione comune dell’aviazione civile europea, ritenendo la partecipazione ai lavori del direttore generale dell'Ucraina un segnale significativo per proiettarsi oltre la situazione contingente, che preoccupa e addolora. Al congresso ECAC di Sorrento sono presenti anche il capo di gabinetto della Commissione Europea, l'attuale direttore generale di Eurocontrole il neoeletto dg di Eurocontrolche entrerà in carica nelle prossime settimane.