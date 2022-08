Wall Street cauta aspetta la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori rivolta alla tre giorni di Jackson Hole che prende il via oggi e dalla quale sono attese novità sulle prossime mosse sui tassi da parte della Federal Reserve. Il discorso del presidente Fed, Jerome Powell, è in calendario per domani pomeriggio (alle 16 italiane).Sulle prime rilevazioni, ilviaggia sui livelli della vigilia a 32.921 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.152 punti. In moderato rialzo il(+0,44%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,96%),(+0,77%) e(+0,71%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,75%),(+1,35%),(+1,23%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tentenna, che cede lo 0,64%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.(+6,99%),(+4,59%),(+4,41%) e(+3,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,99%.Sensibili perdite per, in calo del 10,95%.In apnea, che arretra del 2,42%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 253K unità; preced. 245K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%).