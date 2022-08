Yara riduce produzione ammoniaca a causa dei prezzi record del gas

Yara International

(Teleborsa) -, colosso norvegese attivo nella produttrice di fertilizzanti derivati da processi chimici su base azotata, ha affermato di stare attuando, a seguito dei prezzi record del gas in Europa.Con ciò, Yara avràdi 3,1 milioni di tonnellate di ammoniaca e 4,0 milioni di tonnellate di prodotti finiti (1,8 milioni di tonnellate di urea, 1,9 milioni di tonnellate di nitrati e 0,3 milioni di tonnellate di NPK) nel suo sistema di produzione in Europa.Laddove possibile, Yara "utilizzerà il suo sistema di approvvigionamento e produzione globale per ottimizzare le operazioni e soddisfare la domanda dei clienti, inclusa la produzione continua di nitrati", viene sottolineato.