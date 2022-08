Yunex Traffic presenta al World Tunnel Congress le soluzioni per la sicurezza in galleria

Gruppo Atlantia

(Teleborsa) -, azienda recentemente acquisita dle leader mondiale nei sistemi di trasporto intelligentie autostrade in occasione del. Saranno presentate ai visitatori dello stand leche consentono unadi gallerie e autostrade, in particolare le due soluzioni, oltre ai progetti attualmente in fase realizzativa dell'azienda.La prima soluzione,, può essere definita come, e consiste in unche può essere adattato alle richieste e ai requisiti specifici degli utenti. Si tratta di un sistema integrato di gestione del traffico e degli impianti, che consente l’integrazione e il monitoraggio di vari sottosistemi, al fine di garantire affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza delle risorse infrastrutturali. Prevede l'adozione di piani e strategie di risposta automatica per far fronte tempestivamente ad eventi di varia natura,(traffico, incidenti, corsia bloccata, veicolo fermo, incendio ecc).consiste invece in una, dei sistemi e dei processi del mondo reale. Questo sistema è in grado di sostituire i sistemi reali in molte fasi del processo, con l’obiettivo dio eseguire azioni che risulterebbero molto difficili nel mondo reale. Tra i vantaggi riscontriamo una maggiore qualità del progetto, un'attuazione più rapida,e unLedigitali di Yunex Traffic sonoin tutto il mondo; tra gli esempi è possibile citare la galleria Stockholm Bypass, la strada a scorrimento veloce nord-sud a Singapore, la rete di gallerie lungo l’A7 ad Amburgo e la galleria del San Gottardo in Svizzera."Se i gestori sapranno concentrarsi sui processi di funzionamento della galleria già a partire dalla fase di progettazione, riusciranno a risparmiare tempo e denaro garantendo al contempo un funzionamento sicuro della galleria stessa. Le nostre soluzioni digitali rendono tutto ciò una realtà concreta, e lo fanno in modo semplice e intuitivo", spiega, Vicepresidente Senior Interurban and Tolling di Yunex Traffic.