Borse asiatiche in rialzo, spicca Hong Kong su accordo audit USA-Cina

(Teleborsa) -, aspettando il discorso di Jerome Powell al Simposio annuale di Jackson Hole. La Borsa di Hong Kong scambia in rialzo, sovra-performando gli altri listini cinesi, dopo l'indiscrezione del Wall Street Journal secondo cui Stati Uniti e Cina si stannoche consentirà alle autorità di regolamentazione contabili americane di recarsi a Hong Kong per ispezionare i registri di revisione delleLaha puntualizzato che richiede ancora aidi eseguire i test COVID-19 prima della partenza e di mettersi in quarantena all'arrivo, un giorno dopo che l'ufficio doganale aveva detto di aver abbandonato alcuni requisiti di segnalazione per i viaggiatori.Sul fronte macroeconomico, ilnel secondo trimestre è sceso al minimo dall'inizio della pandemia. Con una lettura dell'1,37% nel trimestre terminato a giugno, e 550.000 disoccupati, il dato è sceso dall'1,53% del trimestre precedente, ha affermato il Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale (NESDC).continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,57%, mentre, al contrario, incolori(-0,19%), che continua la seduta sui livelli della vigilia, eIn frazionale progresso(+0,51%); consolida i livelli della vigilia(+0,13%). Guadagni frazionali per(+0,36%); sulla stessa linea, sale(+0,93%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,14%.Il rendimento per l'è pari 0,22%, mentre il rendimento deltratta 2,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 8,9%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 52,1 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,4 punti).