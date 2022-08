Brillante il listino americano in attesa di Jerome Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

telecomunicazioni

informatica

Boeing

Intel

DOW

Caterpillar

Salesforce

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Baidu

Marvell Technology

Splunk

Dollar Tree

Paychex

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,98%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,41%. Balza in alto il(+1,75%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,39%). Wall Street ha sostanzialmentealla vigilia del discorso del presidente Jerome Powell.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,26%),(+2,06%) e(+1,68%).Al top tra i(+3,60%),(+3,04%),(+2,82%) e(+2,45%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,28%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,44%),(+9,20%),(+8,73%) e(+5,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 10,22%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,2 punti; preced. 51,5 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,4%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 20,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 95,7 punti).