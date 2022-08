Covid, arriva "Centaurus": cosa sappiamo sulla nuova variante?

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di poco più di 148mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con il tasso di positività al%. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute stando al quale sono 99 i morti, con il totale delle vittime da inizio pandemia che raggiunge quota 175.226.Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 nel nostro Paese aggiornato con i dati di oggi, venerdì 26 agosto, sono state somministrate fino ad ora 140.258.801 dosile persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,16% della popolazione interessata. Sono 40.077.216 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 84,01% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.402.476.L'incidenza delle infezioni da Covid-19 nella settimana successiva. La cabina di regia, ministero della salute e Istituto superiore di sanità, spiega che i dati nel periodo 15/08/2022-21/08/2022 evidenziano una incidenza in lieve diminuzione e pari a 243 per100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 298 per 100.000 abitanti nel periodo 8-14 agosto 2022."Tuttavia, nel periodo più recente censito nei dati aggregati raccolti dal ministero della salute si osserva un lieve aumento (277 casi per 100.000abitanti nel periodo 19-25/8/2022 rispetto ai 260 casi per 100.000 abitanti nel periodo 12-18 agosto 2022)".Poi si aggiunge: "La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d'età 70-79 anni con un'incidenza pari a 288 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Al momento, l'incidenza più bassa si rileva nella fascia di età 10-19 anni con un'incidenza di 153 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente". " Nel periodo 2-15 agosto 2022,Intanto, la sottovariante BA.2.75 di Omicron originaria dell'India e nota come Centaurus, potrebbe diventare la responsabile diLo indica la ricerca condotta in Italia, nell'Università dell'Insubria, e pubblicata sull'European Journal of Internal Medicine. Esaminando gli effetti molecolari delle nuove mutazioni del virus SarsCoV2, i