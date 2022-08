Il Comparto materie prime dell'Italia prosegue la serie di tre ribassi consecutivi (-0,62%)

comparto materie prime dell'Italia

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 25.615,32, con un decremento dello 0,62% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre ilchiude a 220,25, dopo aver avviato gli scambi a 222,42.Tra le azioni del, chiusura negativa per, con un ribasso del 2,20%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita del 2,17%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 26 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.