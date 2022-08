In vendita l'indice delle aziende sanitarie (-1,16%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Recordati

Amplifon

DiaSorin

small-cap

Pierrel

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

(Teleborsa) - Rosso per ilche si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 240.925,4 in calo di 2.784,7 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 794, dopo un inizio di seduta a 791.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, retrocede, con un ribasso dell'1,77%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Tra ledi Milano, pressione su, che tratta con una perdita del 3,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.